Пассажирка севшего в поле А321 рассказала подробности эвакуации из самолета

Пассажирка отметила, что после эвакуации им дали указание отойти на безопасное расстояние от самолета. "Все было по технике безопасности... стюардессы, может быть, пострадали, больше, чем мы, так как они выполняли свою работу, а мы слушали их указания в первую очередь... и все закончилось благополучно", - рассказала Свечникова.