Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:27Z
https://ria.ru/20190815/1557523820.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155752/35/1557523527_0:46:1251:749_1036x0_80_0_0_10f7cf2e2516c22cee688e6c6e77d1ac.jpg
РИА Новости

Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео

11:00 15.08.2019 (обновлено: 11:27 15.08.2019)
150148
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео эвакуации, сделанное пассажиром аварийно севшего близ Жуковского самолета А321.
На кадрах видно, как люди идут по кукурузному полю, на которое приземлился лайнер.
"Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", — говорит один из членов экипажа через мегафон.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Вчера, 10:50РИА Новости
Пассажирка севшего в поле самолета рассказала о странных звуках при взлете
Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попала стая чаек. Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле возле деревни Рыбинское.
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. Госпитализированы 23 человека. Их состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. У раненых в основном ссадины и ушибы.
На место происшествия выехали следователи.
Самолет Airbus A321
Вчера, 09:38РИА Новости
Среднемагистральный пассажирский самолет Airbus A321
282620171113
Обсудить 12
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus А320Уральские авиалинииМосковская областьРоссияЖуковскийПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это героический и мастерский поступок. Прошу В.В. Путина присвоить пилотам звание Герой России.
15 августа, 11:31
ВНВасилий Науман
11720015
Это прилетел привет от мусорной реформы.
15 августа, 11:46
Harry Ivanov
25212237
Рекомендуем
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
РИА
Новости
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка севшего в поле самолета рассказала о странных звуках при взлете
Посадка в Жуковском
Появилось видео с места аварийной посадки А321 в Жуковском
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Столкновение с птицами
Момент столкновения A321 с птицами попал на видео
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирка севшего в Жуковском А321 рассказала об эвакуации из самолета
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Момент попадания птиц в двигатель А321 в Подмосковье
Момент попадания птиц в двигатель самолета А321 попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния