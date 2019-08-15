Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео эвакуации, сделанное пассажиром аварийно севшего близ Жуковского самолета А321.

На кадрах видно, как люди идут по кукурузному полю, на которое приземлился лайнер.

"Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", — говорит один из членов экипажа через мегафон.

Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попала стая чаек. Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле возле деревни Рыбинское.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. Госпитализированы 23 человека. Их состояние оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. У раненых в основном ссадины и ушибы.