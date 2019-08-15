В больнице после жесткой посадки А321 в Жуковском остался один пострадавший

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Из 23 пострадавших при жесткой посадке самолёта A321 в Подмосковье в больнице остался один, остальные отпущены, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В Раменской больнице продолжает находиться одна пострадавшая в результате аварийной посадки самолёта в Жуковском. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие после осмотра врачами были отпущены домой", - сказали в Минздраве.

Позже главный врач Центральной районной больницы города Раменское Андрей Фадеев сказал журналистам, что женщине была оказана необходимая помощь, и сейчас она находится в стационаре.

"У нас была одна госпитализация, это женщина средней тяжести с ушибом поясничного отдела позвоночника. Помощь оказана в полном объеме, сейчас она находится в стационаре в палате", - сказал Фадеев.