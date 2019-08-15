Комиссия МАК приступила к расследованию жесткой посадки А321 в Подмосковье

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.
Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.
Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.
На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.
МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.
Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.
В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.
В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.
Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.
Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.
Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.
Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.
Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.
МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.
В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.
Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.
Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.