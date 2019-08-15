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РИА Новости

Сбербанк выяснил, сколько россиян живут "от зарплаты до зарплаты"

10:52 15.08.2019
17847
© Fotolia / BillionPhotos.comПустой кошелек
Пустой кошелек
© Fotolia / BillionPhotos.com
Пустой кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования.
"К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% - не контролируют свои расходы и не планируют их", - приводятся в сообщении Сбербанка слова Дубровина.
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При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10% от ежемесячного дохода на сбережения, отмечает заместитель гендиректора страховой компании.
"Ответственный подход к собственному бюджету дает уверенность в будущем, позволяя людям эффективно ставить финансовые цели и достигать их", - резюмировал Дубровин.
Кошелек
9 августа, 16:55РИА Новости
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
145692885
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Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А может дело не в финансовом планировании, а в том что по другому никак не получается? Если доход на семью из 3 человек 20000 руб - там хоть зараспланируйся.
15 августа, 12:06
nnikkey80
4500006
Мы вообще без зарплаты живём, непонятно как. Одному — бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика.
15 августа, 11:02
vvab6
810206
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