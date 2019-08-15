Пассажирка севшего в поле самолета рассказала о странных звуках при взлете

"Такой характерный звук, как будто мы в яму попали. Сначала один раз был, потом второй. Двигатель стал странные звуки издавать, скорость не так быстро стал набирать – мы не первый раз летаем, это чувствуется. Надо отдать должное пилоту, в такой ситуации посадил максимально мягко", - заявила Бабина, добавив, что момента попадания в чаек в двигатели не видела.