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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский город Хама
Сирийский город Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийский город Хама. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 34, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Латакия – 21. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 33", - говорится в бюллетене.
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В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Биллин провинции Хама, выдано 500 продовольственных наборов, весом около 2,4 тонн.
В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2 582. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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