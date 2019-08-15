В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 34, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Латакия – 21. Турецкой частью представительства зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Хама – 33", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Биллин провинции Хама, выдано 500 продовольственных наборов, весом около 2,4 тонн.