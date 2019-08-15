Россияне могут выбрать бахчевые, фрукты и зелень для проверки качества

МОСКВА, 15 августа — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".
На этот раз будут исследованы традиционные для августа бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого будут отобраны и проверены на соответствие стандартам безопасности и качества три самые популярные позиции. Проголосовать можно с 15 по 18 августа.
Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов будут опубликованы на сайте Ria.ru 28 августа.
Опрос
Какие бахчевые проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Опрос
Какие фрукты проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Опрос
Какую зелень проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
В прошлый раз объектом исследования были традиционные для теплого времени года фрукты — абрикосы, клубника и черешня. Все образцы прошли испытания по безопасности, однако специалисты выявили в них серьезный дефицит витаминов и других полезных микроэлементов.