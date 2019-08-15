Россияне могут выбрать бахчевые, фрукты и зелень для проверки качества

На этот раз будут исследованы традиционные для августа бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого будут отобраны и проверены на соответствие стандартам безопасности и качества три самые популярные позиции. Проголосовать можно с 15 по 18 августа.