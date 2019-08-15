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РИА Новости

В авиакомпании рассказали о командире аварийно севшего в Жуковском самолета

10:41 15.08.2019 (обновлено: 13:06 15.08.2019)
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© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в InstagramКомандир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир воздушного судна Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© Фото : аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Командир самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который в четверг совершил экстренную посадку в Подмосковье, имеет налет более 3000 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов", – сказала собеседница агентства.
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В пресс-службе добавили, что в 2018 году Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "аэронавигация".
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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