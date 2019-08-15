В авиакомпании рассказали о командире аварийно севшего в Жуковском самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Командир самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который в четверг совершил экстренную посадку в Подмосковье, имеет налет более 3000 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов", – сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в 2018 году Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "аэронавигация".