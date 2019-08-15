В ОП предложили наградить экипаж экстренно севшего А321 и снять о них фильм

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Общественная палата России предложит наградить экипаж экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний" и снять о них фильм, сообщил РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Собственно, идеи две: представить экипаж к государственным наградам и предложить Минкульту в следующем году выделить деньги на съемки художественного фильма об этом", - сказал Малькевич, добавив, что в советской истории "есть похожая героическая ситуация со счастливым концом".

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.