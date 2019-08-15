В Сургуте выяснят, почему на реке образовалось масляное пятно

Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг - РИА Новости. Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма в Сургуте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В связи с произошедшим 14 августа загрязнением нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте прокурор округа поручил Ханты-Мансийскому межрайонному природоохранному прокурору с привлечением специалистов государственных контролирующих органов организовать проверку по указанному факту", - говорится в сообщении.

© Фото : Администрация города Сургута Сотрудники спасательного центра города Сургута во время ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте © Фото : Администрация города Сургута Сотрудники спасательного центра города Сургута во время ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте

Администрация города ранее сообщила, что на Сайме в районе историко-культурного центра "Старый Сургут" обнаружен разлив нефтепродуктов. По уточненным данным, общая площадь масляного пятна, источник возникновения которого пока остается неизвестным, составила 2 тысячи квадратных метров. Инцидент не угрожает жизни людей, а также представляет минимальную опасность для животного мира, отмечали в мэрии.

Отмечается, что ведомство планирует выяснить причины и условия, которые привели к загрязнению реки. Кроме того, специалисты отберут пробы воды, чтобы определить концентрацию загрязняющих веществ в Сайме, и оценят качество работы профильных органов, ответственных за экологический контроль и ликвидацию последствий происшествия.

Согласно сообщению администрации Сургута, масляное пятно уже удалось убрать наполовину, для этого используется специальный сорбент.