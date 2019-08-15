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РИА Новости

В Сургуте выяснят, почему на реке образовалось масляное пятно

10:36 15.08.2019
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© Фото : Администрация города СургутаМероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг - РИА Новости. Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма в Сургуте, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"В связи с произошедшим 14 августа загрязнением нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте прокурор округа поручил Ханты-Мансийскому межрайонному природоохранному прокурору с привлечением специалистов государственных контролирующих органов организовать проверку по указанному факту", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация города СургутаСотрудники спасательного центра города Сургута во время ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Сотрудники спасательного центра города Сургута во время ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
Сотрудники спасательного центра города Сургута во время ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Администрация города ранее сообщила, что на Сайме в районе историко-культурного центра "Старый Сургут" обнаружен разлив нефтепродуктов. По уточненным данным, общая площадь масляного пятна, источник возникновения которого пока остается неизвестным, составила 2 тысячи квадратных метров. Инцидент не угрожает жизни людей, а также представляет минимальную опасность для животного мира, отмечали в мэрии.
Отмечается, что ведомство планирует выяснить причины и условия, которые привели к загрязнению реки. Кроме того, специалисты отберут пробы воды, чтобы определить концентрацию загрязняющих веществ в Сайме, и оценят качество работы профильных органов, ответственных за экологический контроль и ликвидацию последствий происшествия.
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Согласно сообщению администрации Сургута, масляное пятно уже удалось убрать наполовину, для этого используется специальный сорбент.
"По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. В настоящее время установлены боновые заграждения, которые препятствуют разливу на акватории реки", - добавили в муниципалитете.
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Ханты-Мансийский автономный округСургутПроисшествия
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