Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики дважды пытались сбить беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения на юге Донецкой области, чтобы скрыть перемещение техники, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В районе Гнутово зафиксировано расположение минометов 2B11 "Сани" украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений, вооружённые формирования дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Вследствие чего в обоих случаях полеты БЛА СММ ОБСЕ были прекращены", - сказал представитель ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru