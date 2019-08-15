Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР

"В районе Гнутово зафиксировано расположение минометов 2B11 "Сани" украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений, вооружённые формирования дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Вследствие чего в обоих случаях полеты БЛА СММ ОБСЕ были прекращены", - сказал представитель ведомства.