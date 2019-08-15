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РИА Новости

Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР

10:31 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики дважды пытались сбить беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения на юге Донецкой области, чтобы скрыть перемещение техники, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В районе Гнутово зафиксировано расположение минометов 2B11 "Сани" украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений, вооружённые формирования  дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Вследствие чего в обоих случаях полеты БЛА СММ ОБСЕ были прекращены", - сказал представитель ведомства.
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