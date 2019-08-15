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РИА Новости

Минтранс доработает новую методику установки дорожных камер

10:30 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Минтранс РФ разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. По данным издания, владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
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Представители Минтранса РФ разработку методики подтвердили.
"Методика в настоящее время дорабатывается", - уточнил представитель ведомства. По его словам, срок доработки - сентябрь.
Согласно проекту методики Минтранса, место установки камеры нужно выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов", писала газета.
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