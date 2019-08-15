Минтранс доработает новую методику установки дорожных камер

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минтранс РФ разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер, пишет в четверг газета " Коммерсант " со ссылкой на документ. По данным издания, владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы.

Представители Минтранса РФ разработку методики подтвердили.

"Методика в настоящее время дорабатывается", - уточнил представитель ведомства. По его словам, срок доработки - сентябрь.