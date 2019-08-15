Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T10:41Z
https://ria.ru/20190815/1557522432.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150656/72/1506567260_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_7c4eda5409a86167da8a9b511c2596de.jpg
РИА Новости
Задержание Атамбаева

Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам

10:26 15.08.2019 (обновлено: 10:41 15.08.2019)
678
© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Слесарев, теперь он обвиняется по 10 делам.
"Ему вручили ещё два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш", - заявил Слесарев.
Алмазбек Атамбаев
14 августа, 16:24Задержание Атамбаева
Эксперт оценил возможность эмиграции Атамбаева
Таким образом, всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение 10 тяжких и особо тяжких преступлений.
Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и при приобретении офисных зданий. Ему может грозить пожизненный срок.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
14 августа, 18:10Задержание Атамбаева
В ОБСЕ призвали снять арест с имущества канала, подконтрольного Атамбаеву
002002
Обсудить 0
Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
РИА
Новости
Алмазбек Атамбаев
Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Лента
новостей
Алмазбек Атамбаев
Эксперт оценил возможность эмиграции Атамбаева
Заключенный Джеффри Эпстин
Эпштейна могли убить в камере, пишут СМИ по итогам вскрытия его тела
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
В ОБСЕ призвали снять арест с имущества канала, подконтрольного Атамбаеву
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Луценко
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
В Иране разбился учебный самолет, два человека погибли
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм
Акция протеста в аэропорту Гонконга
Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии
В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния