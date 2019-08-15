Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам

БИШКЕК, 15 авг - РИА Новости. Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Слесарев, теперь он обвиняется по 10 делам.

"Ему вручили ещё два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш", - заявил Слесарев.

Таким образом, всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение 10 тяжких и особо тяжких преступлений.

Во вторник представитель Генпрокуратуры сообщил, что экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот. В среду экс-президента обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и при приобретении офисных зданий. Ему может грозить пожизненный срок.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.