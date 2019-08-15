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РИА Новости

Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

10:26 15.08.2019 (обновлено: 10:39 15.08.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Ранее Комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге. Они выразили обеспокоенность тем, что Китай "снова рассматривает возможность жестокого подавления мирных протестов". Конгрессмены отметили, что комитет палаты представителей "призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга". В опубликованном заявлении говорится, что "никакие иностранные державы не разжигают это несогласие". По мнению американских политиков, это является результатом "последовательных нарушений Пекином своих обязательств по выполнению воли народа Гонконга".
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"Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге", - говорится в опубликованном заявлении.
В представительстве МИД также заявили, что решимость правительства Китая и китайского народа по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития "тверда как скала".
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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