Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пассажиры аварийно севшего в Жуковском самолета засняли момент, когда в двигатель попала стая птиц. Видео опубликовал телеканал "360".
На записи отчетливо слышен хлопок, когда лайнер начал набирать высоту.
A321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Сразу после взлета в двигатель попала стая чаек, тогда пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле возле деревни Рыбинское рядом с Жуковским.
В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, среди них девять детей.
Сам лайнер получил значительные повреждения и отстранен от полетов.
Работает телефон горячей линии МЧС. На место происшествия выехали следователи.