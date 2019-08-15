Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

A321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Сразу после взлета в двигатель попала стая чаек, тогда пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле возле деревни Рыбинское рядом с Жуковским.