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РИА Новости

Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

10:24 15.08.2019 (обновлено: 11:21 15.08.2019)
142628
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пассажиры аварийно севшего в Жуковском самолета засняли момент, когда в двигатель попала стая птиц. Видео опубликовал телеканал "360".
На записи отчетливо слышен хлопок, когда лайнер начал набирать высоту.
Посадка в Жуковском
Вчера, 08:29РИА Новости
Появилось видео с места аварийной посадки А321 в Жуковском
A321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Сразу после взлета в двигатель попала стая чаек, тогда пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле возле деревни Рыбинское рядом с Жуковским.
В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, среди них девять детей.
Сам лайнер получил значительные повреждения и отстранен от полетов.
Работает телефон горячей линии МЧС. На место происшествия выехали следователи.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомПроисшествия
Популярные комментарии
Первый эксперт в области авиации!Все всё знают.Кто ,что врёт?Сиди у компа да мультики смотри.
15 августа, 10:37
Иван Петров
8110042251
Стая Чаек ? Как бы во всех аэропортах стоят отпугиватели птиц , зачем врут ?
15 августа, 10:33
Alex Markov
139000276
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