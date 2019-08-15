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РИА Новости

Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

10:13 15.08.2019 (обновлено: 14:49 15.08.2019)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Согласно сообщению, ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите 22 июля примерно в 12:17 мск, обнаружены семь обломков, ступень взорвалась сама по себе — не из-за столкновения с каким-то другим объектом. Несет ли образовавшийся космический мусор угрозу другим аппаратам, не сообщается.
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Ракета в августе 1992 года вывела на орбиту три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский Kitsat-1 и французский S80/T.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
По данным специализированного сайта ВВС США spacetrack.org, до разрушения ступень находилась на орбите с минимальной высотой 1296 километров и максимальной 1404 километра.
Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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ВВС СШАКосмос - РИА НаукаМоскваСШАРИА Наука
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