"Я отказался от отношений". Почему мы осознанно выбираем одиночество

Соцпросы в России и мире подтверждают, все меньше мужчин и женщин, у которых нет пары, считают себя одинокими. Они реализуют себя в карьере, образовании, спорте, хобби, общении с друзьями и прекрасно чувствуют себя без романтических отношений.
Почему для одних одиночество – осознанный выбор, а для других – приговор? Как люди становятся одиночками? Почему некоторым важно находиться в отношениях, даже если партнер их не устраивает? Что лучше: быть одному или держаться за "средние" отношения?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Лина, Маша и Ваня. Эксперт эпизода – психоаналитик Алёна Санина – рассказала, почему отказ от жизни в паре – нормально и в какой момент всё может измениться.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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