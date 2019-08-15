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РИА Новости

В Грузии погибли две белорусские туристки

10:03 15.08.2019 (обновлено: 12:18 15.08.2019)
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© Sputnik / Елизавета ЖудроДеревня в Сванети
Деревня в Сванети
© Sputnik / Елизавета Жудро
Деревня в Сванети
ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Грузинские спасатели в результате интенсивных поисков обнаружили пропавших в горах Сванетии туристок из Белоруссии: две из них погибли, одна пострадала и находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

"Спасатели нашли на горе Тетнульд пропавших туристов из Белоруссии. Две погибли, третья пострадала. Согласно имеющейся информации, состояние здоровья пострадавшей тяжелое", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что спасатели вели поиски с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже иностранцев. В процесс поисков в четверг утром подключился вертолет погранполиции Грузии.
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15 августа, 10:06
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