В Грузии погибли две белорусские туристки

ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Грузинские спасатели в результате интенсивных поисков обнаружили пропавших в горах Сванетии туристок из Белоруссии: две из них погибли, одна пострадала и находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"Спасатели нашли на горе Тетнульд пропавших туристов из Белоруссии. Две погибли, третья пострадала. Согласно имеющейся информации, состояние здоровья пострадавшей тяжелое", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
В нем отмечается, что спасатели вели поиски с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже иностранцев. В процесс поисков в четверг утром подключился вертолет погранполиции Грузии.