В Грузии погибли две белорусские туристки

ТБИЛИСИ, 15 авг — РИА Новости. Грузинские спасатели в результате интенсивных поисков обнаружили пропавших в горах Сванетии туристок из Белоруссии: две из них погибли, одна пострадала и находится в тяжелом состоянии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.