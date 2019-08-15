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РИА Новости

Пожарные третьи сутки не могут справиться с огнем на острове Эвбея

09:58 15.08.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникПожарные машины в Афинах
Пожарные машины в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пожарные машины в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Греческие пожарные третьи сутки не могут взять под контроль сильный лесной пожар на острове Эвбея, несмотря на усиление противопожарной группировки. Запах гари вновь ощущается в Афинах.
Пожар тушат 382 пожарных на 98 машинах, пять самолетов и пять вертолетов, в том числе вертолет координации действий, сообщила пожарная служба.
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Помимо этого, задействованы три самолета из Европейского механизма гражданской защиты RescEU.
Пожар на Эвбее начался в 03:16 ночи во вторник в районе Агрилица. Из-за сильного ветра, превышавшего 8 баллов по шкале Бофорта, огонь быстро распространился в сосновом лесу, включенном в программу защиты природы Natura. Были эвакуированы жители четырех деревень и монастырь Макримолли.
Дым от пожара достиг Афин, примерно в 70 километрах от центральной Эвбеи, власти рекомендовали жителям столицы не выходить из помещений. Во вторник вечером дым рассеялся, но утром в четверг в столице вновь стоит запах гари.
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Причиной пожара мог стать поджог леса в трёх местах, сообщил накануне телеканал Open TV со ссылкой на первые данные расследования пожарной службы.
В Греции с субботы введён красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным штормовым ветром. Сильные пожары произошли в Марафоне возле Афин, на острове Элафонисос южнее Пелопонесса, в Ахайе на Пелопонессе, в Арте на западе страны, на острове Самотраки и в других районах.
В среду ситуация несколько улучшилась, ветер ослабел.
Вместе с тем, по данным пожарных, за последние сутки произошло 44 лесных пожара.
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