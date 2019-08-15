Пассажиры из экстренно севшего А321 застрахованы в "Альфа Страховании"

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Страховщик "Уральских авиалиний", компания "АльфаСтрахование", выплатит компенсации пассажирам, пострадавшим при жесткой посадке самолета А321 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.

В "АльфаСтраховании" застрахованы как сам самолет А321, так и ответственность авиаперевозчика.

"Обстоятельства происшествия и размер ущерба выясняются. "АльфаСтрахование" находится в контакте с авиакомпанией. Нашим приоритетом является благополучие пассажиров. Всем пострадавшим, здоровью или имуществу которых был нанесен ущерб, будет выплачена компенсация", - говорится в сообщении страховщика.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.