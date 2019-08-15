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РИА Новости

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с А321 в Жуковском

09:54 15.08.2019 (обновлено: 10:23 15.08.2019)
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Состояние пострадавших пассажиров после аварийной посадки самолета в Подмосковье оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что госпитализированы 23 человека, среди них беременная женщина и 9 детей.
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"Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
На место катастрофы оперативно выезжали 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации, уточнили в пресс-службе.
Посадка в Жуковском
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Появилось видео с места аварийной посадки А321 в Жуковском
Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, добавили в ведомстве.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияМинистерство здравоохранения РФУральские авиалинииВероника СкворцоваМосковская областьРоссияПроисшествия
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