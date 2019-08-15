В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с А321 в Жуковском

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Состояние пострадавших пассажиров после аварийной посадки самолета в Подмосковье оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что госпитализированы 23 человека, среди них беременная женщина и 9 детей.

"Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

На место катастрофы оперативно выезжали 20 бригад скорой помощи, был задействован вертолет санавиации, уточнили в пресс-службе.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, добавили в ведомстве.