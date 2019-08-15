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РИА Новости

Экипаж экстренно севшего А321 отстранили от полетов на время проверки

09:52 15.08.2019 (обновлено: 09:55 15.08.2019)
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Экипаж самолета А321 "Уральских авиалиний", который в четверг совершил экстренную посадку в Подмосковье, отстранен от полетов на время проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура", – сказала собеседница агентства.
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ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.
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