Суд в Киеве обязал возбудить дело против Луценко

Как сообщается, 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. В феврале 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но бюро отказалось открывать уголовное дело.