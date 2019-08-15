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РИА Новости

Суд в Киеве обязал возбудить дело против Луценко

09:49 15.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко
КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины завести уголовное дело по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Как сообщается, 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. В феврале 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но бюро отказалось открывать уголовное дело.
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"Пятого августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко", - говорится в сообщении.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Андрей ПарубийЮрий ЛуценкоВ мире
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