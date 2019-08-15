Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T09:45Z
https://ria.ru/20190815/1557520878.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/83/1552428369_0:0:3248:1826_1036x0_80_0_0_4be401ad72b7764cf44aac87535750ab.jpg
РИА Новости

В Казани ребенок погиб и трое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке

09:45 15.08.2019
12800
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Мальчик погиб и трое взрослых пострадали в результате пожара в казанской пятиэтажке в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 02.40 мск 15 августа поступило сообщение о горении квартиры в многоквартирном жилом пятиэтажном доме по адресу: Казань, улица Космонавтов, 28. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение вещей на площади 10 квадратных метров в трёхкомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара, по оперативной информации, пострадали четыре человека, из них один ребёнок – мальчик 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая, 11:42РИА Новости
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
По информации регионального ГУМЧС, ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в детскую городскую клиническую больницу, где в 03.45 врачи констатировали смерть.
Женщины 1932 и 1978 годов рождения, мужчина 1977 года рождения госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
По предварительным данным, причиной пожара стал электрообогреватель.
154548
Обсудить 0
МЧСКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Пропавшему в омском лесу мальчику помогла выжить теплая погода
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Лента
новостей
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
На Wargaming Fest: День танкиста выступят легендарные The Offspring
На "Wargaming Fest: День танкиста" выступят легендарные The Offspring
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео
Эвакуация пассажиров аварийно севшего в Жуковском самолета попала на видео
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
Украинские байкеры считают Крым частью России, заявил лидер "Ночных волков"
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния