В Казани ребенок погиб и трое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Мальчик погиб и трое взрослых пострадали в результате пожара в казанской пятиэтажке в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 02.40 мск 15 августа поступило сообщение о горении квартиры в многоквартирном жилом пятиэтажном доме по адресу: Казань, улица Космонавтов, 28. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение вещей на площади 10 квадратных метров в трёхкомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара, по оперативной информации, пострадали четыре человека, из них один ребёнок – мальчик 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации регионального ГУМЧС, ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в детскую городскую клиническую больницу, где в 03.45 врачи констатировали смерть.
Женщины 1932 и 1978 годов рождения, мужчина 1977 года рождения госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
По предварительным данным, причиной пожара стал электрообогреватель.