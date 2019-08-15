В Казани ребенок погиб и трое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Мальчик погиб и трое взрослых пострадали в результате пожара в казанской пятиэтажке в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 02.40 мск 15 августа поступило сообщение о горении квартиры в многоквартирном жилом пятиэтажном доме по адресу: Казань, улица Космонавтов, 28. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение вещей на площади 10 квадратных метров в трёхкомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара, по оперативной информации, пострадали четыре человека, из них один ребёнок – мальчик 2008 года рождения", - говорится в сообщении.