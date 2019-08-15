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РИА Новости

Силовики сбили беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть технику, заявили в ЛНР

09:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у населенного пункта Счастье в Донбассе, чтобы скрыть вооружение и технику, размещенную у линии соприкосновения, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее в отчете СММ ОБСЕ от 13 августа сообщалось, что беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине трижды обстреляли в Донбассе. Два инцидента произошли на подконтрольной Киеву территории - недалеко от Гнутово и Талаковки, один - в районе неподконтрольного Киеву села Обозное, находящегося вблизи города Счастье, полностью контролируемого ВС Украины.
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"С целью сокрытия размещения вооружения и военной техники, подразделения вооруженных формирований Украины сбили БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что украинские силовики продолжают наращивать военный потенциал в зоне проведения военной операции. По данным ЛНР, они разместили две БМП в районе Золотое-4 и один МТ-ЛБ у линии соприкосновения в Попасной. "Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРОБСЕУкраинаВ мире
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