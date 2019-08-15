Силовики сбили беспилотник ОБСЕ, чтобы скрыть технику, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 авг – РИА Новости. Украинские силовики сбили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у населенного пункта Счастье в Донбассе, чтобы скрыть вооружение и технику, размещенную у линии соприкосновения, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в отчете СММ ОБСЕ от 13 августа сообщалось, что беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине трижды обстреляли в Донбассе. Два инцидента произошли на подконтрольной Киеву территории - недалеко от Гнутово и Талаковки, один - в районе неподконтрольного Киеву села Обозное, находящегося вблизи города Счастье, полностью контролируемого ВС Украины.

"С целью сокрытия размещения вооружения и военной техники, подразделения вооруженных формирований Украины сбили БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.