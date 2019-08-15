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РИА Новости

Одноклассники запустили добавление друзей через распознавание лиц на фото

09:42 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница социальной сети "Одноклассники" . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Соцсеть "Одноклассники" (ОК) запустила новый способ поиска и добавления друзей: необходимо сфотографировать человека, и соцсеть автоматически направит ему запрос, говорится в сообщении ОК.
"Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям не нужно обмениваться ссылками на профиль, вводить данные, искать друзей среди сотен тысяч однофамильцев, фильтровать результаты поиска по месту жительства или учебы. Достаточно сделать фото – и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья. Это позволит начать общение онлайн за несколько секунд", - говорится в сообщении.
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При этом найти друга можно, даже если в его профиле в ОК загружены только старые фотографии: технология экстраполирует лицо потенциального друга до момента снимка в приложении. В том случае, если пользователь не будет найден в соцсети, инициатор дружбы получит соответствующее уведомление.
В компании заверили, что приватность пользователей надежно защищена: профиль и имя друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны. "Ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени. Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним", - говорится в сообщении.
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