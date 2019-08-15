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РИА Новости

Украинские байкеры считают Крым частью России, заявил лидер "Ночных волков"

09:42 15.08.2019 (обновлено: 14:15 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин поздравляет клуб байкеров "Ночные волки" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму.

"Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими", — сказал он РИА Новости.

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14 августа, 19:20РИА Новости
В России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Для байкеров с Украины Крым — это часть русской земли и российского государства, добавил лидер "Ночных волков".
Ранее Залдостанов рассказал, что байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем посетила рекордная колонна байкеров из европейских стран, а также группа мотоциклистов с Украины.
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Александр "Хирург" ЗалдостановКрымВ мире
Популярные комментарии
Група байкеров это не все байкеры
15 августа, 10:19
ИПИгор Петр
15201014
Ну слава богу! Прояснилось. А то все так долго пребывали в неведении - считаю/несчитают. Очень авторитетные люди.
15 августа, 11:56
nnikkey80
260108
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