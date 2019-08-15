Украинские байкеры считают Крым частью России, заявил лидер "Ночных волков"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму.
"Несмотря на внешнее воздействие и пропаганду, украинские байкеры приезжают в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими", — сказал он РИА Новости.
14 августа, 19:20РИА НовостиВ России ответили на слова британского постпреда о Крыме
Для байкеров с Украины Крым — это часть русской земли и российского государства, добавил лидер "Ночных волков".
Ранее Залдостанов рассказал, что байк-шоу на горе Гасфорта под Севастополем посетила рекордная колонна байкеров из европейских стран, а также группа мотоциклистов с Украины.