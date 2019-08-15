Умер народный артист РСФСР Валентин Воронин

"Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича — советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй... В душе предпочитая классику, он покорял публику и в спектаклях по пьесам, написанным сегодня", — отметили коллеги артиста.