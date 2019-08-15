Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:47Z
https://ria.ru/20190815/1557520648.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/00/1557520049_0:0:1802:1015_1036x0_80_0_0_d252e66e9ca5e60dedba90a86d50b8c2.jpg
РИА Новости

Умер народный артист РСФСР Валентин Воронин

09:40 15.08.2019 (обновлено: 11:47 15.08.2019)
8551
© Фото : Свердловский академический театр драмыВалентин Воронин
Валентин Воронин
© Фото : Свердловский академический театр драмы
Валентин Воронин. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге на 79-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Воронин. Об этом сообщается на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

"Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича — советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй... В душе предпочитая классику, он покорял публику и в спектаклях по пьесам, написанным сегодня", — отметили коллеги артиста.

Прощание состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы.
Валентин Воронин родился 24 октября 1940 года в Оренбургской области. Служил в Свердловском театре драмы, где исполнил около сотни ролей, а также в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.
Кроме того, актер известен по своим ролям в таких кинофильмах, как "Журавлиная песнь", "Валькины паруса", "Ты помнишь", "Тем, кто остается жить", "Любимчик" и "Киномагнат".
В 1973 году Воронин получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1982-м — народного.
4208826
Обсудить 1
Россия
Рекомендуем
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
РИА
Новости
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Самолет Airbus A321
Среднемагистральный пассажирский самолет Airbus A321
Мужчины продают цветы в центре Киева, Украина
Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самарской области осудили членов банды, похищавших детей
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Китайская газета поставила неутешительный диагноз Байкалу
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Михаил Боярский
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Девушки снимают селфи на смартфон
Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния