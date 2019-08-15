Умер народный артист РСФСР Валентин Воронин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге на 79-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Воронин. Об этом сообщается на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.
"Он был убедителен и увлекателен в ролях очень разных: в репертуарном листе Валентина Александровича — советский разведчик и нацистский преступник, священник и аферист, добряк и негодяй... В душе предпочитая классику, он покорял публику и в спектаклях по пьесам, написанным сегодня", — отметили коллеги артиста.
Прощание состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы.
Валентин Воронин родился 24 октября 1940 года в Оренбургской области. Служил в Свердловском театре драмы, где исполнил около сотни ролей, а также в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала.
Кроме того, актер известен по своим ролям в таких кинофильмах, как "Журавлиная песнь", "Валькины паруса", "Ты помнишь", "Тем, кто остается жить", "Любимчик" и "Киномагнат".
В 1973 году Воронин получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1982-м — народного.