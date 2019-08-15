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РИА Новости

Среднемагистральный пассажирский самолет Airbus A321

09:38 15.08.2019 (обновлено: 10:18 15.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321
Самолет Airbus A321
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолет Airbus A321. Архивное фото
A321 - среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный западноевропейским консорциумом Airbus. Является самым крупным представителем семейства самолетов Airbus A320.
О проекте самолета А321, представляющего собой удлиненный на 7 метров самолет А320, консорциум объявил в апреле 1988 года. Официально программа производства А321 началась в конце ноября 1989 года. Место окончательной сборки самолетов - завод немецкой фирмы DASA в Гамбурге (ФРГ).
На самолет были установлены более мощные двигатели и усиленные тормоза по сравнению с А320.
Были разработаны две модификации самолета: A321-100 и A321-200.
Первый опытный самолет А321-100 с двигателями V2500 совершил первый полет 11 марта 1993 года, а в мае выполнил первый полет вариант с двигателями CFM56.
Сертификат самолета с двигателями V2500 был получен в середине декабря 1994 года, а в январе 1995 года авиакомпания Lufthansa получила свой первый самолет A321-100. В феврале 1994 года завершилась сертификация A321-100 с двигателями CFM56; его поставки начались в марте 1994 года.
A321-100 обладал меньшей в сравнении с другими самолетами семейства дальностью полета и не смог в полной мере создать конкуренцию американскому самолету Boeing 757, поэтому в 1994 году немецкая фирма DASA, член консорциума Airbus Industry, выступила с инициативой создания модификации с увеличенными взлетной массой и дальностью полета, получившей впоследствии название A321-200. Первый полет самолет А321-200 совершил в декабре 1996 года. На нем были установлены дополнительный бак и более мощные двигатели, что увеличило дальность полета до значений А320.
Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS, аналогичным комплексу самолета А320.
Основные технические характеристики самолета Airbus A321-100/200
Размеры:
Длина – 44,5 м
Высота – 11,8 м
Размах крыльев – 34,1 м - 35,8 м
Площадь крыла – 122,4 кв. м
Максимальный взлетный вес - 89 000 кг - 93 500 кг
Летные данные:
Дальность полета с максимальной загрузкой – 5 000 км - 5 900 км
Максимальная крейсерская скорость – 840 км/ч
Максимальная скорость – 890 км/ч
Потолок (максимальная высота полета) – 11 900 м
Длина разбега - 2 180 м
Длина пробега - 1 580 м
Пассажирские места:
- экипаж – 2 человека
- пассажиров в салоне двух классов – 185 человек
- максимальное количество – 220 - 236 человек.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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