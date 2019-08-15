Среднемагистральный пассажирский самолет Airbus A321

A321 - среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный западноевропейским консорциумом Airbus. Является самым крупным представителем семейства самолетов Airbus A320.

О проекте самолета А321, представляющего собой удлиненный на 7 метров самолет А320, консорциум объявил в апреле 1988 года. Официально программа производства А321 началась в конце ноября 1989 года. Место окончательной сборки самолетов - завод немецкой фирмы DASA в Гамбурге (ФРГ).

На самолет были установлены более мощные двигатели и усиленные тормоза по сравнению с А320.

Первый опытный самолет А321-100 с двигателями V2500 совершил первый полет 11 марта 1993 года, а в мае выполнил первый полет вариант с двигателями CFM56.

Сертификат самолета с двигателями V2500 был получен в середине декабря 1994 года, а в январе 1995 года авиакомпания Lufthansa получила свой первый самолет A321-100. В феврале 1994 года завершилась сертификация A321-100 с двигателями CFM56; его поставки начались в марте 1994 года.

A321-100 обладал меньшей в сравнении с другими самолетами семейства дальностью полета и не смог в полной мере создать конкуренцию американскому самолету Boeing 757, поэтому в 1994 году немецкая фирма DASA, член консорциума Airbus Industry, выступила с инициативой создания модификации с увеличенными взлетной массой и дальностью полета, получившей впоследствии название A321-200. Первый полет самолет А321-200 совершил в декабре 1996 года. На нем были установлены дополнительный бак и более мощные двигатели, что увеличило дальность полета до значений А320.

Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS, аналогичным комплексу самолета А320.

Основные технические характеристики самолета Airbus A321-100/200

Размеры:

Длина – 44,5 м

Высота – 11,8 м

Размах крыльев – 34,1 м - 35,8 м

Площадь крыла – 122,4 кв. м

Максимальный взлетный вес - 89 000 кг - 93 500 кг

Летные данные:

Дальность полета с максимальной загрузкой – 5 000 км - 5 900 км

Максимальная крейсерская скорость – 840 км/ч

Максимальная скорость – 890 км/ч

Потолок (максимальная высота полета) – 11 900 м

Длина разбега - 2 180 м

Длина пробега - 1 580 м

Пассажирские места:

- экипаж – 2 человека

- пассажиров в салоне двух классов – 185 человек

- максимальное количество – 220 - 236 человек.