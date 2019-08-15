Свердловский губернатор призвал наградить экипаж, экстренно посадивший А321

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", который в четверг совершил экстренную посадку самолета на поле в Подмосковье из попадания птиц в двигатели, должен быть представлен к наградам.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава, пострадали 123 человека, среди них пятеро детей.

"Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам", – написал Куйвашев на своей странице в Instagram