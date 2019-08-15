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РИА Новости

На участке Дмитровского шоссе скорость движения увеличат до 80 км/ч

09:31 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На участке Дмитровского шоссе разрешат ездить со скоростью 80 километров в час, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября. На участке от МКАД до деревни Грибки (его протяженность составляет более 10 километров) в обе стороны движения можно будет ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. Скорость увеличат на основной части шоссе, на дублерах она останется прежней", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, увеличение допустимой скорости движения не повлияет на безопасность.
"Потоки машин на шоссе четко разделены, наземных пешеходных переходов здесь нет", - сказал Ликсутов.
Мэрия Москвы просит водителей не ездить по этому участку быстрее 80 километров в час и напоминает, что за движением следят специальные камеры, фиксирующие скорость.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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