На участке Дмитровского шоссе скорость движения увеличат до 80 км/ч

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На участке Дмитровского шоссе разрешат ездить со скоростью 80 километров в час, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
"Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября. На участке от МКАД до деревни Грибки (его протяженность составляет более 10 километров) в обе стороны движения можно будет ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. Скорость увеличат на основной части шоссе, на дублерах она останется прежней", - говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, увеличение допустимой скорости движения не повлияет на безопасность.
"Потоки машин на шоссе четко разделены, наземных пешеходных переходов здесь нет", - сказал Ликсутов.
Мэрия Москвы просит водителей не ездить по этому участку быстрее 80 километров в час и напоминает, что за движением следят специальные камеры, фиксирующие скорость.