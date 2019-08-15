На участке Дмитровского шоссе скорость движения увеличат до 80 км/ч

"Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября. На участке от МКАД до деревни Грибки (его протяженность составляет более 10 километров) в обе стороны движения можно будет ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. Скорость увеличат на основной части шоссе, на дублерах она останется прежней", - говорится в сообщении.