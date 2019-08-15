Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

"На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что маркировка рюкзаков должна содержать указания о возрасте ребенка, на которого он рассчитан. Вес портфеля без учебников должен составлять не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся средней и старшей школы.

Отмечается, что рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая обеспечит полное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Ширина портфеля должна быть не больше плеч ребенка. Согласно памятке на сайте Роспотребнадзора, приемлемая высота рюкзака - 30-36 сантиметров, ширина - 6-10 сантиметров, длина лямок - 60-70 сантиметров, их ширина - 3,504 сантиметра.

В ведомстве рассказали, что для проверки соответствия веса рюкзака с учебниками нормативным требованиям следует вычислить отношение веса портфеля к весу ребенка. Оптимальным считается 1:10.