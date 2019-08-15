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РИА Новости

В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия

09:25 15.08.2019 (обновлено: 20:58 15.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 08:21Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Мания – преследовать". Джон Болтон обвинил Россию в краже технологийСоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил РФ в краже технологий для создания гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин дал оценку этому заявлению.
Как заявил РИА Новости Шерин, подобные обвинения некорректны и неприемлемы, но для США давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях.
По его словам, США и сами неплохо преуспели в краже технологий.
"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", — напомнил он.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52РИА Новости
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Александр ШеринДжон БолтонГосдума РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не было бы США, мир бы спал спокойно.
15 августа, 10:47
ooleg
247510136464
Вывезли из Германии специалистов... Если только это про евреев что бежали от нацизма до войны. Потому что бомбу создали уже во время войны. А вот СССР действительно вывез из Германии и специалистов и технологии после победы + похитил часть документации по американской бомбе. Так что за своим бревном в глазу следите.
15 августа, 11:52
Алексей Северов
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