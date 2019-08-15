В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.

Как заявил РИА Новости Шерин, подобные обвинения некорректны и неприемлемы, но для США давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях.

По его словам, США и сами неплохо преуспели в краже технологий.