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РИА Новости

На Кубани автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, три человека погибли

09:20 15.08.2019 (обновлено: 10:05 15.08.2019)
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Типичная КубаньПоследствия ДТП в Славянском районе Краснодарского края
Последствия ДТП в Славянском районе Краснодарского края
© Фото : страница в "ВКонтакте" Типичная Кубань
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Славянском районе Краснодарского края, в результате чего трое человек погибли, полиция проводит проверку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, автоавария произошла вечером в среду.
"Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Славянском районе. По предварительным данным… Dodge... двигаясь по улице Котовского станицы Петровской, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. На месте ДТП погибли трое пассажиров автомобиля, водитель получил телесные повреждения", - отмечается в релизе.
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
5 августа, 09:36РИА Новости
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
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