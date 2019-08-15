На Кубани автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, три человека погибли

КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Славянском районе Краснодарского края, в результате чего трое человек погибли, полиция проводит проверку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Славянском районе. По предварительным данным… Dodge... двигаясь по улице Котовского станицы Петровской, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. На месте ДТП погибли трое пассажиров автомобиля, водитель получил телесные повреждения", - отмечается в релизе.