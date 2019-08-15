В Сирии около 250 беженцев покинули лагерь "Рукбан"

АЛЬВАХА (Сирия), 15 авг - РИА Новости. Около 250 человек покинули лагерь беженцев Рукбан в Сирии, рассказал журналистам начальник оперативного отделения российского Центра примирения враждующих сторон Фёдор Ефремов.
Вышедших из лагеря беженцев на автобусах доставили в транзитный пункт Альваха, где им оказали первую медицинскую помощь, раздали продукты питания и предметы первой необходимости, а затем направили в Хомс. Российские журналисты впервые побывали в Альвахе.
"Сегодня убыло из лагеря Рукбан семь автобусов, 22 автомобиля грузовых с вещами. Общее количество беженцев - около 250 человек, состояние очень тяжёлое", - сказал Ефремов.
По словам сумевших выбраться, контролирующие лагерь террористы убивали мирных жителей, шантажировали их и контролировали распределение гуманитарной помощи, заставляя за неё платить.
"Эти шакалы забирали гуманитарную помощь, которая предназначалась нам, и нам же её продавали. Они убивали людей, могли стрелять просто так, без предупреждения. На моих глазах убили женщину за то, что она просто что-то выкрикнула в их сторону", - рассказал покинувший лагерь Ахмед Аль-Хусейн.
Также беженцы отметили, что боевики пытаются вербовать местных жителей, а несогласных вступить в их ряды используют в качестве живого щита.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.