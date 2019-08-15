В Сирии около 250 беженцев покинули лагерь "Рукбан"

"Эти шакалы забирали гуманитарную помощь, которая предназначалась нам, и нам же её продавали. Они убивали людей, могли стрелять просто так, без предупреждения. На моих глазах убили женщину за то, что она просто что-то выкрикнула в их сторону", - рассказал покинувший лагерь Ахмед Аль-Хусейн.