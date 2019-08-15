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РИА Новости

"Автодор" оценит возможность ввода платы на дороге Адлер — Красная Поляна

09:13 15.08.2019 (обновлено: 13:08 15.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной поляне
Вид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта Роза Хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на гостиничный комплекс горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Красной поляне. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Автодор" подтверждает обсуждение вопроса передачи в ведение госкомпании дороги Адлер - Красная Поляна, планирует провести оценку возможности организации платной эксплуатации, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер - Красная Поляна, которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки, уже скоро может стать платной для автомобилистов. Такое решение готовится и может быть принято уже осенью, рассказали газете два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний, обсуждается передача трассы в ведение госкомпании "Автодор", которая курирует платные дороги.
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"Да, вопрос обсуждается по передаче данной дороги в управление госкомпании "Автодор". В наших планах за свой счёт проведение исследования дороги и возможности введения платности на ней. Сроки проведения данной оценки и возможного введения платности на этой трассе назвать не можем", - сообщили в "Автодоре". Бесплатная альтернатива указанной трассе есть, отметили в госкомпании.
Представители Минтранса также подтвердили, что вопрос находится в проработке и "связан с наличием дублирующей федеральной трассы и необходимостью оптимизировать затраты на содержание дорог".
"Автодор" комплексно оценивает перспективы развития дорожной сети в ЮФО, госкомпания прорабатывает маршруты проекта "Дорога "Черноморье" в рамках поручений президента и доложит в правительство в конце 2019 года, также добавил представитель госкомпании.
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