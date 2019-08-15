"Автодор" оценит возможность ввода платы на дороге Адлер — Красная Поляна

"Да, вопрос обсуждается по передаче данной дороги в управление госкомпании "Автодор". В наших планах за свой счёт проведение исследования дороги и возможности введения платности на ней. Сроки проведения данной оценки и возможного введения платности на этой трассе назвать не можем", - сообщили в "Автодоре". Бесплатная альтернатива указанной трассе есть, отметили в госкомпании.