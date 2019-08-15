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РИА Новости

На Урале начали проверку после жесткой посадки самолета в Жуковском

09:13 15.08.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура подключилась к проверке аварийной посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее проверку по факту ЧП начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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"Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", -говорится в сообщении.
По информации ведомства, борт вылетел по расписанию в 6.05 мск, в воздушном судне находилось 226 человек - 220 пассажиров и 6 членов экипажа.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМЧСРосавиацияУральские авиалинииСимферопольМосковская областьПроисшествия
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