В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения назвали самые распространенные заболевания среди учеников российских школ, сообщает RT.
Мальчики и юноши чаще страдают от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирения, плоскостопия, бронхиальной астмы и гипертонии. Девочки и девушки более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости.
С психологической точки зрения, наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали 1—3-й классы и 11-й. Для девочек — период с 9-го по 11-й класс.
Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще. Если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось.
Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. В нем приняли участие 426 учеников из четырёх школ Москвы.