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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за сутки

09:10 15.08.2019
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 14 августа со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
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