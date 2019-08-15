В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за сутки

Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.