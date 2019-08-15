В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров

Дом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле. Архивное фото

Дом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле

ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости сообщил, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от апрельских степных пожаров.

Он рассказал, что вопрос по выплатам компенсаций пострадавшим полностью закрыт.

"По признанию людей пострадавшими у нас, я считаю, все прошло с нормальным человеческим отношением - мы постарались всем во всем по максимуму помочь. Наверное, есть кто-то, кто считает, что его права не защищены или как-то ущемлены", - добавил Осипов.

По его словам, есть даже те пострадавшие, которые отказывались от поддержки властей.

"Мы им помогали, они говорят "не надо". У нас таких случаев с десяток, наверное, наберется", - уточнил Осипов.