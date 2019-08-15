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РИА Новости

В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров

09:06 15.08.2019 (обновлено: 12:37 15.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле
Дом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Дом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле. Архивное фото
ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости сообщил, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от апрельских степных пожаров.
Он рассказал, что вопрос по выплатам компенсаций пострадавшим полностью закрыт.
"По признанию людей пострадавшими у нас, я считаю, все прошло с нормальным человеческим отношением - мы постарались всем во всем по максимуму помочь. Наверное, есть кто-то, кто считает, что его права не защищены или как-то ущемлены", - добавил Осипов.
По его словам, есть даже те пострадавшие, которые отказывались от поддержки властей.
"Мы им помогали, они говорят "не надо". У нас таких случаев с десяток, наверное, наберется", - уточнил Осипов.
Девятнадцатого апреля в Забайкалье начались степные пожары, они быстро распространились из-за штормового ветра, охватив юг и юго-восток края. Семнадцать населенных пунктов оказались в огне. Всего сгорели 156 домов. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября.
Читайте полный текст интервью с Александром Осиповым >>
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