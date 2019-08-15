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РИА Новости

В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове

09:05 15.08.2019
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© Фото : Пресс-служба УГИБДД по Саратовской областиНа месте ДТП с микроавтобусом в Саратове.15 августа 2019
На месте ДТП с микроавтобусом в Саратове.15 августа 2019
© Фото : Пресс-служба УГИБДД по Саратовской области
САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вероятным виновником ДТП на мосту через Волгу между Саратовом и Энгельсом, в результате которого пострадали 10 человек, стал водитель микроавтобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen около 7.45 (6.45 мск) столкнулись на мосту Саратов - Энгельс, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. По данным областного минздрава, в результате ДТП пострадали 10 человек, из них семеро госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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"По предварительным данным, выехала на встречную полосу "Газель", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным онлайн-сервиса ГИБДД "Проверка автомобиля", попавший в ДТП микроавтобус 2013 года выпуска ранее в аварии не попадал, с 2015 года им владеет частное лицо.
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ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
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