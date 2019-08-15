В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове

На месте ДТП с микроавтобусом в Саратове.15 августа 2019

© Фото : Пресс-служба УГИБДД по Саратовской области На месте ДТП с микроавтобусом в Саратове.15 августа 2019

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вероятным виновником ДТП на мосту через Волгу между Саратовом и Энгельсом, в результате которого пострадали 10 человек, стал водитель микроавтобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили, что пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen около 7.45 (6.45 мск) столкнулись на мосту Саратов - Энгельс, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. По данным областного минздрава, в результате ДТП пострадали 10 человек, из них семеро госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"По предварительным данным, выехала на встречную полосу "Газель", - сказала собеседница агентства.