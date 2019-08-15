В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании

ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России во время плановых занятий по эвакуации в детском лагере "Олимп" в селе Красное Николаевского района Хабаровского края обнаружили, что часть детей были размещены за пределами лагеря в здании, где шел ремонт и не было пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС.

"Как оказалось, 20 ребят из числа отдыхающих здесь детей по решению руководства учреждения были размещены на первом этаже двухэтажного здания на этой же улице, но за пределами лагеря. Причем на верхнем этаже этого строения ведутся ремонтные работы, автоматическая пожарная сигнализация отключена, а сам объект не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального главка Алексея Яковлева.

Отмечается, что об этой ситуации были проинформированы прокуратура уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Сообщается также, что, в соответствии с поручением правительства РФ, сотрудники МЧС проводят внеплановые проверки летних оздоровительных лагерей. В их число вошли 43 пришкольных площадки, 30 палаточных лагерей, одно санаторно-оздоровительное учреждение и 22 загородных лагеря. На сегодняшний день в 29 учреждениях уже побывали сотрудники МЧС России.