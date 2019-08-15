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РИА Новости

В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании

09:00 15.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России во время плановых занятий по эвакуации в детском лагере "Олимп" в селе Красное Николаевского района Хабаровского края обнаружили, что часть детей были размещены за пределами лагеря в здании, где шел ремонт и не было пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС.
"Как оказалось, 20 ребят из числа отдыхающих здесь детей по решению руководства учреждения были размещены на первом этаже двухэтажного здания на этой же улице, но за пределами лагеря. Причем на верхнем этаже этого строения ведутся ремонтные работы, автоматическая пожарная сигнализация отключена, а сам объект не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального главка Алексея Яковлева.
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Отмечается, что об этой ситуации были проинформированы прокуратура уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.
Сообщается также, что, в соответствии с поручением правительства РФ, сотрудники МЧС проводят внеплановые проверки летних оздоровительных лагерей. В их число вошли 43 пришкольных площадки, 30 палаточных лагерей, одно санаторно-оздоровительное учреждение и 22 загородных лагеря. На сегодняшний день в 29 учреждениях уже побывали сотрудники МЧС России.
В палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края в ночь на 23 июля произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. СК возбудил уголовные дела, арестованы начальник и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования края.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМЧСАлексей ЯковлевХабаровский крайОбщество
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