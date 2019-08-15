Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сгорел дом, сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"Поселок Зайцево, ночной обстрел, попадание по адресу улица Полетаева 183. Прямое попадание. Дом сгорел. Пострадавших нет", - сказал Приходько.