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РИА Новости

Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР

08:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сгорел дом, сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
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"Поселок Зайцево, ночной обстрел, попадание по адресу улица Полетаева 183. Прямое попадание. Дом сгорел. Пострадавших нет", - сказал Приходько.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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