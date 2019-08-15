В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Следователи подозревают жителя Красноярска в убийстве новорожденной дочери, тело которой обнаружили под окнами общежития, сообщает ГСУСК региона.
"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра, тела четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
13 августа, 03:41РИА НовостиВ Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
По данным СК, на месте работает следственно-оперативная группа. Отец задержан по подозрению в убийстве новорожденной дочери.