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РИА Новости

В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери

08:53 15.08.2019
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© Fotolia / chatsimoНаручники
Наручники
© Fotolia / chatsimo
Наручники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Следователи подозревают жителя Красноярска в убийстве новорожденной дочери, тело которой обнаружили под окнами общежития, сообщает ГСУСК региона.
"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра, тела четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
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По данным СК, на месте работает следственно-оперативная группа. Отец задержан по подозрению в убийстве новорожденной дочери.
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