В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери

"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра, тела четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.