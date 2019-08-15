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РИА Новости

Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы

08:52 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВрачи
Врачи
© РИА Новости / Виталий Аньков
Врачи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семеро из десяти пострадавших в ДТП с микроавтобусом на мосту через реку Волга между Саратовом и Энгельсом госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Ранее в ГИБДД сообщили, что пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen около 7.45 (6.45 мск) столкнулись на мосту Саратов - Энгельс, после чего микроавтобус опрокинулся набок. В районе места ДТП затруднено движение, которое регулируют сотрудники ДПС.
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"По информации на текущий момент, в результате ДТП на мосту Саратов - Энгельс пострадало 10 человек, из них семь человек были госпитализированы в лечебные учреждения областного центра. На момент госпитализации их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Еще три человека от госпитализации отказались, и медицинскую помощь они будут получать в амбулаторных условиях", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работали бригады регионального центра медицины катастроф и городской станции скорой помощи. Оказание медицинской помощи на месте, а также лечение пострадавших в ДТП в стационаре находится на контроле областного минздрава, добавил Колоколов.
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