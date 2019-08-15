Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321

"Это Раменская территория. С нашей стороны поехал наш отряд спасателей Жуковского, для безопасности. Все пассажиры живы, размещать их будет Раменский район", - сказали в администрации.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.