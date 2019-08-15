Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Емкий аккумулятор, быстрая зарядка и хорошая камера являются главными критериями выбора смартфона для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.

"Если отталкиваться от реальных запросов и предпочтений пользователей, я бы отметил три основных составляющих современного смартфона: емкий аккумулятор, обеспечивающий уверенность и комфорт при работе с устройством, хорошая камера, которая позволяет создавать фотографии не хуже профессионального фотоаппарата, а также удобный функционал для повседневной жизни – быстрая зарядка", - сказал он.

По его словам, современные смартфоны потребляют много энергии, поэтому аккумулятор всегда был и останется одной из ключевых составляющих мобильного устройства, независимо от ценовой категории. "Большинство покупателей первым делом обращают внимание именно на аккумуляторы даже при покупке недорогих смартфонов. Кроме того, учитывая современный ритм жизни, функция быстрой зарядки становится все более необходимой, так как позволяет зарядить телефон быстрее обычного", - пояснил представитель компании.

"Если говорить о будущем мобильной индустрии, то здесь уместно рассказать об общих трендах, потому что российские реалии мало чем отличаются от зарубежных. Смартфон становится центром целой экосистемы – не только центром потребления информации (соцсети, фотографии, мессенджеры), но и центром технологии "умный дом", когда с помощью смартфона вы управляете всеми подключенными к этой системе устройствами. А при повсеместном распространении технологии 5G, что существенно увеличит скорость передачи данных, эта экосистема получит еще больше функционала – видеонаблюдение, обмен данными, скачивание файлов и т.д.", - сказал Граф.

Кроме того, очень активно развивается область применения дополненной реальности, указал он. По его мнению, при увеличении скорости обмена данными эта технология выйдет на новый этап развития, поскольку и качество изображений, и скорость будут существенно выше.