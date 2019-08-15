Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж самолёта А321, севшего в подмосковном поле из-за проблем с двигателями, могут представить к наградам за посадку без жертв в сложных условиях, заявил РИА Новости генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По информации подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.
"В поле всегда тяжело сажать, надо на брюхо сажать, без выпуска шасси, может привести к катастрофе... Это серьезная ситуация, когда стая птиц - это серьёзно. (Летчика - ред.) представляют обычно (к наградам - ред.), если посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или пассажиры остались живы, если пассажирский самолёт. Представляют, конечно, все зависит от ситуации. Нас обычно, я помню, орденом Красной звезды награждали, орденом Мужества", - сказал Антошкин.
По его словам, случаев попадания птиц в двигатели или лобовое стекло самолетов было много. В некоторых аэропортах для предотвращения таких ситуаций держат хищных птиц, которые отгоняют других.
"Летчики должны смотреть, и руководители полёта обязаны предупреждать по этим птицам. Попадание птиц в двигатель всегда вызывает или пожар, или остановку двигателя, смотря какая птица. Если большая, то это уже серьёзно. Все зависит от того, сколько двигателей в самолёте. Если один - это плохо заканчивается, как правило. А если 2-4, то самолёт можно посадить", - заметил депутат.