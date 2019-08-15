Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам

"В поле всегда тяжело сажать, надо на брюхо сажать, без выпуска шасси, может привести к катастрофе... Это серьезная ситуация, когда стая птиц - это серьёзно. (Летчика - ред.) представляют обычно (к наградам - ред.), если посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или пассажиры остались живы, если пассажирский самолёт. Представляют, конечно, все зависит от ситуации. Нас обычно, я помню, орденом Красной звезды награждали, орденом Мужества", - сказал Антошкин.