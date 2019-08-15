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РИА Новости

Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга

08:44 15.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
ГОНКОНГ, 15 авг – РИА Новости. Все демонстранты, которые в среду продолжали сидячую демонстрацию в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, ушли, территория полностью очищена от самодельных баррикад и листовок, передает корреспондент РИА Новости.
В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. В одной из зон в среду до поздней ночи по-прежнему оставались десятки протестующих, разложив плакаты, листовки и установив баррикады из тележек.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
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В четверг утром аэропорт восстановил обычный режим работы по отправке и приему рейсов, однако специальный режим по доступу на территорию аэропорта по-прежнему сохраняется. Вход разрешается только пассажирам с действительными билетами и документами, удостоверяющими личность.
Как передает корреспондент РИА Новости, все демонстранты уже покинули зал прилетов, территория полностью очищена.
В понедельник и во вторник администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов после того, как демонстранты оккупировали залы прилетов и вылетов. Во вторник ночью между полицией и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта. В среду ситуация несколько стабилизировалась, аэропорт начал постепенно восстанавливать работу.
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