Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга

ГОНКОНГ, 15 авг – РИА Новости. Все демонстранты, которые в среду продолжали сидячую демонстрацию в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, ушли, территория полностью очищена от самодельных баррикад и листовок, передает корреспондент РИА Новости.

В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. В одной из зон в среду до поздней ночи по-прежнему оставались десятки протестующих, разложив плакаты, листовки и установив баррикады из тележек.

В четверг утром аэропорт восстановил обычный режим работы по отправке и приему рейсов, однако специальный режим по доступу на территорию аэропорта по-прежнему сохраняется. Вход разрешается только пассажирам с действительными билетами и документами, удостоверяющими личность.

Как передает корреспондент РИА Новости, все демонстранты уже покинули зал прилетов, территория полностью очищена.